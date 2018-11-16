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На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 08:25
На Донбасі за добу поранені двоє українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Ситуація на Донбасі залишається напруженою

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 15 листопада поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що ситуація на Донбасі залишається контрольованою, бойовики 16 разів обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

"В ході бойових дій двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. З початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в ході боїв троє бойовиків загинули і ще п'ятеро отримали поранення.

На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

 

Нагадаємо, моніторингова місія ООН закликала Україну закликала відновити виплату пенсій всім українцям на підконтрольних територіях Донбасу.

Напередодні в СЦКК розповіли про наслідки обстрілів бойовиками Південного.

 

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