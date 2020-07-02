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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 07:15
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Состояние здоровья раненого удовлетворительное

За прошедшие сутки, 1 июля, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Орехово агрессор задействовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом направлении, но уже вблизи Травневого, оккупанты активизировались после обеда, использовав при этом гранатометы различных систем и пулеметы.

Неподалеку от населенного пункта Пески использовали 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. Тоже из минометов, но уже 82-го калибра, противник обстрелял и защитников Авдеевки, кроме них оккупанты использовали еще и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 30 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины", ранения получили двое военных.

РБК-Украина писало, что в течение июня российские вооруженные формирования на Донбассе потеряли 42 боевиков, еще 58 получили ранения.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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