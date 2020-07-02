На Донбасі за добу поранений один український військовий

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Стан здоров'я пораненого задовільний

Протягом минулої доби, 1 липня, збройні формування РФ 5 разів порушили "тишу" на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Оріхового агресор задіяв проти українських оборонців автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зрою. На цьому напрямку, але вже біля Травневого, окупанти активізувалися по обіді, використавши при цьому гранатомети різних систем та кулемети.

Неподалік населеного пункту Піски використовували 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. Теж з мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 30 червня бойовики 12 разів порушили режим "тиші", поранення отримали двоє військових.

РБК-Україна писало, що протягом червня російські збройні формування на Донбасі втратили 42 бойовиків, ще 58 отримали поранення.

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Автор: Инна Собора