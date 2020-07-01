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Разведка оценила потери боевиков на Донбассе за июнь

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 11:29
Разведка оценила потери боевиков на Донбассе за июнь
Фото: взрыв мины на Донбассе (facebook.com pressjfo news 3)

В рядах российских наемников - 100 человек убитыми и ранеными

В течение июня российские вооруженные формирования на Донбассе понесли существенные потери. Погибли 42 боевика, еще 58 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

По данным украинской разведки, кроме живой силы, боевики также потеряли 5 единиц техники - грузовые автомобили ЗИЛ и КАМАЗ, два миномета и один танк.

В ООС подчеркнули, что огонь по противнику ведется только в случае угрозы жизни и здоровью украинским военным.

Кроме того, разведка сообщила о случаях небоевых потерь среди боевиков. В частности, российские наемники в состоянии нарко - и алкогольного опьянения часто конфликтуют между собой. Как следствие, получают тяжелые телесные повреждения и ножевые ранения, травмы и увечья.

"Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во вражеских подразделениях низкое морально-психологическое состояние", - отметили в ООС.

Напомним, за прошедшую неделю украинские военные ликвидировали 10 и ранили 9 российских наемников.

В то же время, из-за постоянных обстрелов сил ООС, почти ежедневно сообщается о раненых в рядах ВСУ.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Донбассбоевикипотери
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