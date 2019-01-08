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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 08:19
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики за сутки пять раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 7 января ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 7 января боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, хутора Вольный, поселков Луганское, Березовое и Павлополь.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 7 января четыре оккупанты погибли и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник не открывал огонь по позициям украинских войск.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Донбассе, а также пообещал продолжить гуманитарные проекты.

Отметим, ранее разведка сообщила, что спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. В частности, провокация якобы будет направлена на оправдание РФ агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе.

 

Боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Павлополя
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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