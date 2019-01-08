Папа Римский обеспокоен конфликтом на Донбассе

Фото: Папа Римский Франциск (Stefano Rellandini/Reuters)

Франциск призвал придерживаться "мирного пути"

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность происходящим конфликтом на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он также призвал придерживаться "мирного пути урегулирования конфликта". Папа Римский выступил за уважение международного права, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

Кроме того, Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинского населения, страдающего от конфликта прежде всего в восточных областях страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира.

Отметим, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за мир на Донбассе.