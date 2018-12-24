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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 18:46
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В течение 24 декабря, по состоянию на 18 часов вечера, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня и применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы операции Объединенных сил (ООС).

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутовое, Водяное на Мариупольском направлении.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Один военнослужащий получил ранения.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от начала суток, 24 декабря, боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных.

Также в течение минувших суток, 23 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было произведено ни одного обстрела украинских позиций. Потерь среди украинских военных нет.

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