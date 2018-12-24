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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 18:46
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Протягом 24 грудня, станом на 18 годину вечора, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню та застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС).

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Протягом поточної доби один військовослужбовець отримав поранення.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

"Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кряківка на Луганському напрямку та поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що від початку доби, 24 грудня, в бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військових.

Також протягом минулої доби, 23 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було здійснено жодного обстрілу українських позицій. Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб
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