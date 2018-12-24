На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 24 грудня, в бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 противник два рази порушив режим припинення вогню на Луганському напрямку. Зокрема з використанням гранатометів та мінометів 82-го калібру бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Кряківка.

На Донецькому напрямку ворог здійснив 5 прицільних обстрілів українських позицій з використанням ручних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Піски, Кам'янка, Водяне і Тарамчук.

Зазначається, що при обстрілах озброєння заборонене мінськими домовленостями не використовувалось. Втрат серед лав підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ситуація на Донбасі станом на 24 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 23 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було здійснено жодного обстрілу українських позицій. Втрат серед українських військових немає.