Протягом доби на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Противник не проявляв вогневої активності

Протягом минулої доби, 23 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрат серед українських військових не було зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом доби бойовики не здійснили жодного обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил.

"За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку доби, 24 грудня, ворог з використанням гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських військових в районі селища Піски на Донецькому напрямку.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період новорічних та різдвяних свят контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі працюватимуть в звичайному режимі.