На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики вчера 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 14 декабря ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе хутора Вольный на Попаснянском направлении, Светлодарска, Марьинки, Старогнатовки, Первомайского, Чермалыка, Гнутово и Водяного.

"В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен. По данным разведки, 14 декабря двух оккупантов уничтожили", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с утра противник не открывал огонь по позициям украинских военных.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко не поддержал его предложения по Донбассу.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе…и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко - пророссийский", - заявил он.

Отметим, вчера в штабе ООС сообщили, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс. Украинские военные при патрулировании серой зоны обнаружили взрывные устройства.