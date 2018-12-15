На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики вчора 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 14 грудня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Світлодарська, Мар'їнки, Старогнатівки, Первомайського, Чермалика, Гнутового і Водяного.

"В результаті бойових дій одного українського військового було легко поранено. За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів знищено", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з ранку супротивник не відкривав вогонь по позиціях українських військових.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що український лідер Петро Порошенко не підтримав його пропозиції щодо Донбасу.

"Я вже готовий був як прикордонник стати на тому кордоні...і вибори там провести за мінською угодою... Що ви думаєте? Ті, кому треба припинити цю війну, насамперед Порошенку і українцям, самі почали це відкидати. Мотивацію знайшли: Лукашенко - проросійський", - заявив він.

Зазначимо, вчора в штабі ООС повідомили, що бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водопровід Сіверський Донець - Донбас. Українські військові при патрулюванні сірої зони виявили вибухові пристрої.