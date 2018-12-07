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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 08:37
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики за сутки 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 6 декабря ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе Новотошковского, Марьинки, Чермалыка, Водяного и Лебединского. Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов позиции в районе Тарамчука, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, ранее в ООН заявили, что на востоке Украины в гуманитарной помощи нуждаются 3,8 млн человек. В то же время в следующем году на гуманитарную помощь жителям Донбасса запросят меньше средств.

Отметим, накануне Верховная рада одобрила закон о гуманитарном разминировании на Донбассе. Документ предполагает создание Центра противоминных операций, который будет реализовать государственную политику в сфере разминирования.

 

ЕС приветствует принятие ВР закона о разминировании Донбасса
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