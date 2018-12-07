На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики за добу 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 6 грудня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районі Новотошківського, Мар'їнки, Чермалика, Водяного та Лебединського. Найбільшу вогневу активність противник виявив на Приазов'ї.

"В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник обстріляв з великокаліберних кулеметів позиції в районі Тарамчука, втрат серед бійців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що на сході України гуманітарної допомоги потребують 3,8 млн осіб. В той же час наступного року на гуманітарну допомогу жителям Донбасу запросять менше коштів.

Відзначимо, напередодні Верховна рада ухвалила закон про гуманітарне розмінування на Донбасі. Документ передбачає створення Центру протимінних операцій, який буде реалізувати державну політику у сфері розмінування.