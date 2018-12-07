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На востоке Украины помощи ожидают 3,8 млн человек, - ООН

Новости » Общество    07.12.2018 - 05:59
На востоке Украины помощи ожидают 3,8 млн человек, - ООН
Фото: ООН (un.org)

В прошлом году на гуманитарные операции на востоке Украины в ООН запросили 204 млн долларов

На гуманитарные операции на востоке Украины, где помощи ожидают 3,8 млн человек, в конце прошлого года в ООН запросили 204 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости ООН".

"На гуманитарные операции на востоке Украины, где помощи ожидают 3,8 млн человек, в конце прошлого года в ООН запросили 204 млн долларов. Год заканчивается, а план профинансирован лишь на 37 процентов. Это по 29 долларов на каждого получателя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в следующем году ООН на гуманитарную помощь жителям востока Украины запросит меньше средств.

"В следующем году ООН планирует оказать помощь 2,3 млн жителям Украины, запросив на эти цели 162 млн долларов - на 13 процентов меньше, чем в этом году", - указано в заявлении.

Также сообщается, что более 132 млн жителей планеты будут нуждаться в гуманитарной поддержке в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей.

Как писало РБК-Украина, 18 октября текущего года на мине подорвалась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, а женщина, получив травмы, звала на помощь. Поскольку в ближайшей доступности не оказалось людей – она погибла на месте. Тела погибших смогли забрать только через несколько дней.

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