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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 08:19
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за сутки 14 обстреляли позиции ОСС на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения получил один военное, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

В том числе, как отмечается, зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Так, в течение минувших суток, из минометов калибра 82 мм враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам возле Крымского, Гнутового и хутора Свободного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли сугубо стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксировано в районе Верхньоторецького.

"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сообщении.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 29 ноября, было ранено одного военного, еще один пропал без вести.

Добавим, президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет присоединить еще одну часть Украины.

"В Крыму, на Донбассе - он хочет всю страну. Как российский император, как он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого", - заявил президент.

 

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