На Донбасі за день поранено одного військового, ще один зник безвісти, - штаб

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Протягом дня на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів українських позицій

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 29 листопада, поранено одного військового, ще один зник безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня на Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів українських позицій з боку бойовиків, зокрема, 5 разів із забороненого Мінськом озброєння. Під обстрілами бойовиків опинилися українські позиції в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Чермалик, Гнутове, Водяне, Тарамчук.

"В ході бойових дій один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Також, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Вживаються заходи щодо його розшуку. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що вчора на Донбасі внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військових.

Додамо, президент Петро Порошенко заявив, що російський лідер Володимир Путін хоче приєднати ще одну частину України.

"В Криму, на Донбасі - він хоче всю країну. Як російський імператор, як він сам себе бачить. Його імперія не може функціонувати без України, він бачить нас колонією. Він хотів цього на початку конфлікту, і він все ще хоче цього", - заявив президент.