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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 08:19
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу 14 обстріляли позиції ОСС на Донбасі

Бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав один війський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

В тому числі, як зазначається, зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне.

По опорних пунктах біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки – автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького.

"Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за день, 29 листопада, було поранено одного військового, ще один зник безвісти.

Додамо, президент Петро Порошенко заявив, що російський лідер Володимир Путін хоче приєднати ще одну частину України.

"В Криму, на Донбасі - він хоче всю країну. Як російський імператор, як він сам себе бачить. Його імперія не може функціонувати без України, він бачить нас колонією. Він хотів цього на початку конфлікту, і він все ще хоче цього", - заявив президент.

 

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