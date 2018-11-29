Путін хоче приєднати до РФ ще одну частину України, - Порошенко

Порошенко заявив, що Путін поводить себе як в 2014 році
Президент Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому Bild заявив, що російський лідер Володимир Путін хоче приєднати ще одну частину України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.
Порошенко, зокрема, застеріг світ від агресивної політики Росії. За його словами, сьогодні Путін поводить себе як 2014 році.
"Ми повинні були реагувати після цього акту агресії, і тому я затвердив військове положення в деяких регіонах. Тому що ми повинні захищати нашу країну. Це як у 2014 році: Путін хоче приєднати ще одну частину України, він веде себе так само, як і тоді", - зазначив Порошенко.
Він також підкреслив, що, на його думку, Путін намагається повернути Російську імперію.
"В Криму, на Донбасі - він хоче всю країну. Як російський імператор, як він сам себе бачить. Його імперія не може функціонувати без України, він бачить нас колонією. Він хотів цього на початку конфлікту, і він все ще хоче цього", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Порошенко закликав світове співтовариство не вірити "казкам" Путіна про інцидент на Азові, який завершився захопленням українських кораблів і моряків.
Раніше також стало відомо, що Порошенко намагався зв'язатися з Путіним для звільнення українських військових моряків.