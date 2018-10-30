На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (из открытых источников)

Боевики вчера 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 29 октября ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Количество обстрелов по сравнению с предыдущими сутками не увеличилось, но противник повысил интенсивность применения стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник из стрелкового оружия обстрелял позиции в районе Павлополя, потерь нет.

Напомним, накануне стало известно, что Малайзия поддерживает развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Отметим, по состоянию на 29 октября 2018 года, в Украине стали на учет 1 522 743 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.