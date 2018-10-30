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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 08:23
Фото: украинские военные (из открытых источников)
Фото: украинские военные (из открытых источников)

Боевики вчера 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 29 октября ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Количество обстрелов по сравнению с предыдущими сутками не увеличилось, но противник повысил интенсивность применения стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник из стрелкового оружия обстрелял позиции в районе Павлополя, потерь нет.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, накануне стало известно, что Малайзия поддерживает развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Отметим, по состоянию на 29 октября 2018 года, в Украине стали на учет 1 522 743 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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