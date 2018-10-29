Малайзия поддерживает развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

Фото: встреча посла Малайзии и главы комитета ВР (rada.gov.ua)

Посол Малайзии также отметил необходимость дальнейшей интенсификации торговли между двумя странами

Посол Малайзии в Украине Дато Раджа Риза бин Раджа Заиб Ша отметил принципиальную поддержку инициативы развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко 26 октября приняла посла Малайзии с визитом вежливости. Гопко поздравила собеседника с началом дипломатической миссии в Украине и выразила благодарность за последовательную поддержку Малайзией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания аннексии Крыма.

"Предметом беседы стало актуальное состояние развития двустороннего диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества - углубление взаимодействия двух стран в международных и региональных организациях, в частности ООН, АСЕАН и Организации исламского сотрудничества, проведение следующих заседаний совместных комиссий по вопросам обороны, торговых и политических вопросов, расширению двусторонней торговли, перспективы введения безвизового режима поездок для граждан Украины и Малайзии, а также интенсификацию контактов между парламентариями", - говорится в сообщении.

Посол в свою очередь выразил поддержку размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

"В свою очередь посол Малайзии в Украине отметил принципиальную поддержку инициативы развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины, а также важность дальнейшей интенсификации торговли между двумя странами и содействия росту взаимных инвестиций", - сообщили в Раде.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделать ООН полезной можно через развертывание международной миротворческой миссии под эгидой организации с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская сторона ожидает, что миссия ООН на Донбассе будет состоять из не менее 20 тысяч миротворцев.