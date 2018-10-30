На Донбасі за добу поранений один український військовий

Фото: українські військові (з відкритих джерел)

Бойовики вчора 20 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 29 жовтня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Кількість обстрілів порівняно з попередньою добою не збільшилася, але противник підвищив інтенсивність застосування стрілецької зброї в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"В ході бойових дій за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З ранку супротивник зі стрілецької зброї обстріляв позиції в районі Павлополя, втрат немає.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Малайзія підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Зазначимо, станом на 29 жовтня 2018 року, в Україні стали на облік 1 522 743 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму.