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На Донбасі за добу поранений один український військовий

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 08:23
Фото: українські військові (з відкритих джерел)
Фото: українські військові (з відкритих джерел)

Бойовики вчора 20 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 29 жовтня поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Кількість обстрілів порівняно з попередньою добою не збільшилася, але противник підвищив інтенсивність застосування стрілецької зброї в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"В ході бойових дій за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З ранку супротивник зі стрілецької зброї обстріляв позиції в районі Павлополя, втрат немає.

На Донбасі за добу поранений один український військовий

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Малайзія підтримує розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Зазначимо, станом на 29 жовтня 2018 року, в Україні стали на облік 1 522 743 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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