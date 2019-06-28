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На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 07:23
На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 34 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 27 июня пострадали трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что 27 июня противник 34 раза нарушил режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики открывали из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы практически по всей линии фронта.

Также сообщается, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий был ранен, еще двое получили боевые травмы. С утра 28 июня противник совершил уже три обстрела.

 

 

Напомним, на сегодня запланирована односторонняя передача четырех украинских пленных, которых удерживали на оккупированном Донбассе. Ожидается, что после обеда самолет с освобожденными украинцами приземлится в Киеве.

В то же время накануне Служба безопасности Украины заявила, что не  располагает данными о передаче пленных с Донбасса.

 

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