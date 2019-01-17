На Донбассе за сутки пострадали 10 украинских военных

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 16 января пострадали 10 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне противник 11 раз нарушил режим прекращения огня. В частности, позиции в районе поселков Троицкое, Пивденное и Крымское обстреляли из гранатометов. Также под обстрелы попали военные вблизи Чермалыка, Новоселовки Второй, Авдеевки, Песков, Марьинки и Красногоровки.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы (акубаротравмы)", - говорится в сообщении.

С утра противник огонь не открывал.

Напомним, ранее сообщалось, что представители ОБСЕ предложили создать совместную с ООН миссию на Донбассе. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, такая миссия должна включать военный и полицейский компоненты, а также международную администрацию.

Вчера также стало известно, что Турция будет поставлять Украине ударные беспилотники.