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На Донбасі за добу постраждали 10 українських військових

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 08:19
На Донбасі за добу постраждали 10 українських військових
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Супротивник 11 разів порушив режим припинення вогню

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 16 січня постраждали 10 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що напередодні противник 11 разів порушив режим припинення вогню. Зокрема, позиції в районі селищ Троїцьке, Південне і Кримське обстріляли з гранатометів. Також під обстріл потрапили військові поблизу Чермалика, Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісків, Мар'їнки і Красногорівки.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості і п'ятеро - бойові травми (акубаротравми)", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу постраждали 10 українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники ОБСЄ запропонували створити спільну з ООН місію на Донбасі. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, така місія має включати військовий та поліцейський компоненти, а також міжнародну адміністрацію.

Вчора також стало відомо, що Туреччина буде поставляти Україні ударні безпілотники.

 

Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя
Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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