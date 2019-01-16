Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что эти беспилотники на достаточном расстоянии уничтожают танки и бронетехнику

Турция будет поставлять в Украину ударные беспилотники. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Борисполь (Киевская область), сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Порошенко, во время визита в Стамбул, где подписывался и вручался томос об автокефалии Православной церкви Украины, были подписаны документы о поставках Украине ударных беспилотников.

Порошенко отметил, что указанные беспилотники "на достаточном расстоянии уничтожают танки, бронетехнику, а если надо и надводные корабли противника".

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как Украина получила от США противотанковые комплексы "Джавелин" на Донбассе прекратились танковые обстрелы со стороны пророссийских боевиков.

Как писало РБК-Украина, в Украину в 2019 году может поступить первая партия винтовок из Канады.

Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что все закупленное для Вооруженных сил Украины оружие и техника соответствует стандартам НАТО.