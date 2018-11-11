На Донбассе за сутки погибли двое военных, еще двое ранены, - ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, 2 военнослужащие объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сегодня, 11 ноября, огневой активности боевиков на линии соприкосновения не зафиксировано.

Также сообщается, что вчера на Донбассе был ликвидирован один боевик, еще 8 - ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на 11 ноября на оккупированном Донбассе состоятся "выборы". Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на этих "выборах".

Кроме того, Украина призвала Европейский союз ввести санкции против всех, кто участвует в организации "выборов" на оккупированном Донбассе.