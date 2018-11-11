На Донбасі за добу загинули двоє військових, ще двоє поранені, - ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 листопада 2018 року, загинули двоє українських військових, ще двох отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, вчора бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції, зокрема, тричі із забороненої Мінськом зброї. Під обстрілами опинилися українські позиці в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар"їнка, Тарамчук та Гнутове.

"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні, 11 листопада, вогневої активності бойовиків на лінії зіткнення не зафіксовано.

Також повідомляється, що вчора на Донбасі було ліквідовано одного бойовика, ще 8 - поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на 11 листопада на окупованому Донбасі відбудуться "вибори". Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на цих "виборах".

Крім того, Україна закликала Європейський союз ввести санкції проти всіх, хто бере участь в організації "виборів" на окупованому Донбасі.