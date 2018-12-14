На Донбассе за сутки погибли двое военных

Фото: иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Противник вчера 22 раза обстрелял украинские позиции

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 13 декабря погибли двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов в районе хутора Вольный, Водяного, Гнутового. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новгородское, Марьинку, Красногоровку, Авдеевку и Широкино.

"В результате боевых действий двое украинских военных погибли", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что с утра противник дважды обстрелял украинских военных в районе Гнутово, потерь нет.

Напомним, по результатам опроса Международной организации миграции, более трети переселенцев не планирует возвращаться на Донбасс после завершения конфликта.

Отметим, накануне представители отдельных районов Донецкой области передали Украине 13 осужденных. Речь идет о заключенных, которые получили приговоры еще до военной агрессии.