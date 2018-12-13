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Представители ОРДО передали Украине 13 осужденных

Новости » Общество    13.12.2018 - 11:31
Представители ОРДО передали Украине 13 осужденных
Фото: передача осужденных (facebook.com/denisovaombudsman)

Осужденные захотели отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях

Представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали Украине 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Передача состоялась на КПВВ "Новотроицкое".

Представители ОРДО передали Украине 13 осужденных

"Сегодня на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса, а также отдали их уголовные дела. Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины", - отметила уполномоченный Верховной рады по правам человека.

 

Фото: передача осужденных

По ее словам, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.

"Еще раз подчеркиваю, что мы готовы забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории", - подчеркнула Денисова.

Как писало РБК-Украина ранее, перемещенные из Луганска для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях 42 осужденных сейчас находятся на территории Старобельского СИЗО.

Напомним, на заседании в Минске 4 декабря гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовала дату и место передачи Украине осужденных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Добавим также, украинская сторона в ТКГ до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения по обмену пленными.

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