ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу загинули двоє військових

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 08:16
На Донбасі за добу загинули двоє військових
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Противник вчора 22 рази обстріляв українські позиції

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 13 грудня загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів в районі хутора Вільний, Водяного, Гнутового. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Новгородське, Мар'їнку, Красногорівки, Авдіївку та Широкине.

"В результаті бойових дій двоє українських військових загинули", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що з ранку супротивник двічі обстріляв українських військових в районі Гнутового, втрат немає.

На Донбасі за добу загинули двоє військових

Нагадаємо, за результатами опитування Міжнародної організації з міграції, більш третини переселенців не планує повертатися на Донбас після завершення конфлікту.

Відзначимо, напередодні представники окремих районів Донецької області передали Україні 13 засуджених. Мова йде про ув'язнених, які отримали вироки ще до військової агресії.

 

Бойовики в черговий раз обстріляли прикордонників
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбаспотериООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся