На Донбасі за добу загинули двоє військових

Фото: ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Противник вчора 22 рази обстріляв українські позиції

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 13 грудня загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі з мінометів в районі хутора Вільний, Водяного, Гнутового. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Новгородське, Мар'їнку, Красногорівки, Авдіївку та Широкине.

"В результаті бойових дій двоє українських військових загинули", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що з ранку супротивник двічі обстріляв українських військових в районі Гнутового, втрат немає.

Нагадаємо, за результатами опитування Міжнародної організації з міграції, більш третини переселенців не планує повертатися на Донбас після завершення конфлікту.

Відзначимо, напередодні представники окремих районів Донецької області передали Україні 13 засуджених. Мова йде про ув'язнених, які отримали вироки ще до військової агресії.