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Более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 12:34
Более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта
Иллюстративное фото (УНИАН)

62% ВПЛ находятся в нынешнем месте проживания более трех лет

Более трети переселенцев (38%) не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта. Об этом сообщила координатор программы чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа Хименес, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по результатам опроса Представительства МОМ в Украине, несмотря на экономические вызовы, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине преимущественно остаются в своих нынешних местах проживания и налаживают отношения с принимающими общинами.

Согласно результатам недавно проведенного исследования ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, 62% опрошенных ВПЛ находятся в нынешнем месте проживания более трех лет. Кроме того, 38% ВПЛ заявили, что даже после окончания конфликта не намерены возвращаться в свои места проживания до перемещения.

Кроме того, согласно опросу, интерес ВПЛ к трудоустройству заграницей остается низким.

"Отчет представлен за период с июля по сентябрь 2018 года. Поговорили об избирательных правах, о мобильности, рынке труда и других важных вещах. Мы собираем данные из разных источников. Более 2400 интервью провели. Опросили более 3 тысяч человек, которые пересекали линию разграничения. Мы дополнили информацию данными из базы МинВОТ", - рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Также сообщалось, что средний доход внутренне перемещенного лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен.

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