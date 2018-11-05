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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (turchynov.com)
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Еще четверо военных получили ранения в ходе боевых действий

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки трех боевиков ликвидировали, еще четверо получили ранения. С утра 5 ноября противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось, потерь нет.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

 

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли контрольный пост и пункт пропуска "Марьинка". Во время обстрела в зоне поражения мирных жителей не было.

На выходных в ходе визита в Турцию президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет рада турецким миротворцам в составе миссии ООН на Донбассе.

 

На Донбассе ранены трое украинских военных
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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