Украина будет рада турецким миротворцам в составе миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко и Реджеп Эрдоган (president.gov.ua)

Эрдоган заверил в неизменности позиции Турции в поддержке суверенитета Украины

Украина ценит неизменную позицию Турции по поддержке ее суверенитета и территориальной целостности и будет рада участию турецких миротворцев в составе миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает РБК-Украина со ссылкой на АП.

"Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе о поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом ООН. Мы доверяем Турции и будем счастливы видеть, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через свою миротворческую миссию в составе ООН", - заявил Порошенко.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заверил в неизменности позиции Турции по поддержке суверенитета Украины.

"Верьте, пожалуйста, в нашу позицию, которая заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины", - заявил турецкий президент.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма Россией.