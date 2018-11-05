На Донбасі за добу загинув один український військовий

Фото: українські військові (turchynov.com)

Ще четверо військових отримали поранення в ході бойових дій

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове і Лебединське.

"В результаті бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали легкі поранення і один отримав поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, за минулу добу трьох бойовиків ліквідували, ще четверо отримали поранення. З ранку 5 листопада супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Павлопіль і Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося, втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Маріїнка". Під час обстрілу в зоні ураження мирних жителів не було.

На вихідних в ході візиту до Туреччини президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде рада турецьким миротворцям у складі місії ООН на Донбасі.