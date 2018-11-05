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На Донбасі за добу загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 08:21
Фото: українські військові (turchynov.com)
Фото: українські військові (turchynov.com)

Ще четверо військових отримали поранення в ході бойових дій

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове і Лебединське.

"В результаті бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали легкі поранення і один отримав поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, за минулу добу трьох бойовиків ліквідували, ще четверо отримали поранення. З ранку 5 листопада супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Павлопіль і Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося, втрат немає.

На Донбасі за добу загинув один український військовий

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли контрольний пост та пункт пропуску "Маріїнка". Під час обстрілу в зоні ураження мирних жителів не було.

На вихідних в ході візиту до Туреччини президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде рада турецьким миротворцям у складі місії ООН на Донбасі.

 

На Донбасі поранено трьох українських військових
Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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