На Донбассе боевики обстреляли контрольный пост и КПВВ "Марьинка"

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Во время обстрела никто не пострадал

В Донецкой области в субботу вечером, 3 ноября, боевики прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) и КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"Вчера в 18:25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", который находится перед КПВВ и на каком пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении ГПСУ.

Отметим, что во время обстрела в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошедших суток, 3 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены, еще один ранен 4 ноября.