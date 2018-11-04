ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе боевики обстреляли контрольный пост и КПВВ "Марьинка"

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 10:10
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Во время обстрела никто не пострадал

В Донецкой области в субботу вечером, 3 ноября, боевики прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих Операции объединенных сил (ООС) и КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"Вчера в 18:25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", который находится перед КПВВ и на каком пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении ГПСУ.

Отметим, что во время обстрела в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошедших суток, 3 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены, еще один ранен 4 ноября.

На Донбассе ранены трое украинских военных На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Новости Украины ДонбассКПВВМарьинка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь