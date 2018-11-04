ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе погиб один украинский военный

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 18:27
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Двое украинских военных получили ранения

В воскресенье, 4 ноября 2018, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще 2 ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил на Донбассе. При этом противник 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики из минометов различного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Кроме того, вблизи Хутора Свободный противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра боевики применили еще возле пяти населенных пунктов.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое - получили ранения", - сообщили в ведомстве.

На Донбассе погиб один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что с начала текущих суток, 4 ноября, на Донбассе было ранено одного украинского военного.

На Донбассе ранены трое украинских военных
Новости Украины сводкаООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь