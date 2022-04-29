UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Донбассе за сутки отбито 14 атак. Враг отступил с потерями

Фото: в зоне ООС украинские военные отразили 14 вражеских атак (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоне операции Объединенных сил (ООС) 29 апреля украинские военные отразили 14 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и техники, и был вынужден отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня противник 14 раз пытался атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Каждый раз враг нес потери и отступал.

В ходе сегодняшних боев противник потерял:

  • 11 танков;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 27 бронемашин;
  • 14 автомобилей.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский самолет и семь беспилотников.

Напомним, согласно перехваченным СБУ переговорам, оккупанты стали бояться украинских военных и рекомендуют своим знакомым в России не ехать на войну в Украину.

Отметим, с начала войны в Украине российская армия потеряла убитыми около 23 тысяч человек, сотни самолетов и вертолетов, тысячи единиц автомобильной техники и бронемашин.

Война России против Украины идет 65-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООСВойна в Украине