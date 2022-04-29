На Донбассе за сутки отбито 14 атак. Враг отступил с потерями

В зоне операции Объединенных сил (ООС) 29 апреля украинские военные отразили 14 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и техники, и был вынужден отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский самолет и семь беспилотников.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня противник 14 раз пытался атаковать позиции украинских военных в зоне ООС. Каждый раз враг нес потери и отступал.

Напомним, согласно перехваченным СБУ переговорам, оккупанты стали бояться украинских военных и рекомендуют своим знакомым в России не ехать на войну в Украину.

Отметим, с начала войны в Украине российская армия потеряла убитыми около 23 тысяч человек, сотни самолетов и вертолетов, тысячи единиц автомобильной техники и бронемашин.

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