На Донбасі за добу відбито 14 атак. Ворог відступив з втратами

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 29 квітня українські військові відбили 14 ворожих атак. Противник зазнав втрат в живій силі і техніки, і був змушений відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ООС .

Крім того, сили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий літак і сім безпілотників.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня противник 14 разів намагався атакувати позиції українських військових у зоні ООС. Щоразу ворог зазнавав втрат і відступав.

Нагадаємо, згідно з перехопленими СБУ переговорам, окупанти стали боятися українських військових і рекомендують своїм знайомим у Росії не їхати на війну в Україну.

Відзначити, з початку війни в Україні російська армія втратила вбитими близько 23 тисяч осіб, сотні літаків і вертольотів, тисячі одиниць автомобільної техніки і бронемашин.

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