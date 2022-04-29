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Оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину, - СБУ

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 18:03
Оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину, - СБУ Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала телефонный разговор российского оккупанта со своим приятелем, который остался в РФ и раздумывает над приездом на войну в Украину. Однако, захватчик призывает его этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.

"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек из Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Тут полный ужас, я тебе говорю", - пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше - это возможность мародерить.

"Аирподсы вторые нашел ... Пацаны тут компы разбирали ... Там такие компы, нах*й... Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик.

СБУ сообщает, что разграбление ценностей на оккупированной территории - это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.

Ранее СБУ сообщала, что российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

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