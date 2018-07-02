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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 12:41
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

За сутки на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще один был ранен

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 1 июля 2018 года ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 25 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные дважды открывали огонь в ответ.

Кроме того, Мотузяник добавил, что по данным разведки, за минувшие сутки на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще один был ранен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в первые часы после установки перемирия боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево из минометов калибром 120 мм.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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