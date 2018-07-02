На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

За добу на Донбасі ліквідували одного бойовика, ще одного було поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 1 липня 2018 року ні один український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Втрат у лавах Збройних сил України з початку поточної доби немає", - повідомив він.

Як зазначили у Міноброни, минулої доби бойовики 25 разів обстрілювали українські позиції, українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, Мотузяник додав, що за даними розвідки, за минулу добу на Донбасі ліквідували одного бойовика, ще одного було поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в перші години після установки перемир'я бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве з мінометів калібром 120 мм.