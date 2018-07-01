Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево

По населенному пункту было выпущено 14 мин

На Донбассе в первые часы после установки перемирия боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево из минометов калибром 120 мм. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что по населенному пункту было выпущено 14 мин.

Установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел этой ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03:55 до 04:20.

Отметим, что в результате обстрела уничтожен нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, заборы и приусадебные участки мирных жителей.

Напомним, на Донбассе 1 июля боевики семь раз нарушили "хлебное перемирие".