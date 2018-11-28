На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за сутки 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки, 27 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское.

"В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, за минувшие сутки одного российского оккупанта ликвидировали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области ограничили пропуск граждан Российской Федерации из оккупированного Крыма. Ограничения не касаются граждан Украины. Их пропускают через украинские КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обе стороны без ограничений.

Кроме того, вчера стало известно, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе 1 декабря переходят на зимний график работы.