В Херсонской области ограничили пропуск граждан РФ из оккупированного Крыма

Фото: пункт пропуска "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

В то же время, граждан Украины ограничения не касаются

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной границе между анексованим Крымом и материковой Украиной, ограничен пропуск граждан РФ. Об этом во время брифинга заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, передает РБК-Украина.

Он отметил, что ограничения начали действовать еще 25 ноября.

"Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно", - сказал Гордеев.

Он также добавил, что ограничения не касаются граждан Украины. Их пропускают через украинские КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обе стороны без ограничений.

Опубликовано Татьяною Дергачевою Понедельник, 26 ноября 2018 г.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.

По состоянию на утро вторника, 27 ноября, подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе уже приведены в полную боеготовность.

В связи с введением военного положения железнодорожный транспорт, а также оборонные предприятия перейдут на усиленный режим работы.