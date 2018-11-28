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На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 08:25
На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі минула доба, 27 листопада, обійшлася без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське.

"В результаті бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. З початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, за минулу добу одного російського окупанта ліквідували", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області обмежили пропуск громадян Російської Федерації з окупованого Криму. Обмеження не стосуються громадян України. Їх пропускають через українські КПВВ "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар" в обидві сторони без обмежень.

Крім того, вчора стало відомо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі 1 грудня переходять на зимовий графік роботи.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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