КПВВ на Донбассе 1 декабря перейдут на зимний график работы

Фото: КПВВ "Марьинка" (facebook.com/pressjfo.news)

С 1 декабря КПВВ будут работать на два часа меньше

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе в субботу, 1 декабря, переходят на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил.

Следовательно, с 1 декабря проверочные и пропускные мероприятия на КПВВ будут проходить с 8:00 до 17:00. В новом режиме будут работать контрольные пункты на следующих автомобильных дорогах:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик);

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Отмечается, что переход состоится на основании распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва от 27.11.2018 и на выполнение требований пункта 3.1 раздела III Временного порядка контроля за перемещением лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей от 14.04.2017 № 222-ог.

До этого КПВВ работали в летнем графике работы - с 6:00 до 20:00.

Напомним, за минувшие сутки, 26 ноября, контрольные пункты в'езду-выезда на Донбассе пересекли 39,6 тысяч человек.