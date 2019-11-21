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В Петровском завершилось разминирование территорий

Новости » Общество     21.11.2019 - 16:42
В Петровском завершилось разминирование территорий
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С 21 ноября начался демонтаж фортификаций

На Донбассе на участке разведения №3 в Петровском завершились работы по разминированию территорий. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что разминирование завершилось 20 ноября в 12:00. В четверг, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Напомним, процесс разведения сил и средств в районе Петровского начался 9 ноября. Спустя три дня после разведения, 13 ноября, началось разминирование территорий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 ноября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что было обследовано более 12,17 гектаров территории, из которых были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Всего обнаружено и обезврежено 89 единиц взрывоопасных предметов.

Также сообщалось, что вопрос дальнейшего разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе будет обсуждаться на встрече "нормандской четверки". По словам президента Украины Владимир Зеленского, разведение сил на участках в районе Петровского, Станицы Луганской и Золого проводилось с целью разблокирования саммита в нормандском формате.

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