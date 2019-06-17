На Донбассе за сутки 30 обстрелов, ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

На Донбассе за прошедшие сутки 16 июня боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщают в Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.

Отмечается, два боевики осуществили обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Новотроицкое, Паврополь, Лебединское, Пищевик, Богдановка, Опытное, Широкине, Новогнатовка, а также вблизи Южного, Крымского, Новотошковского, Станицы Луганской.

Сообщается, что по данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз в районах Широкиного, Лебединского, Талаковки, Пишевика, Водяного, Южного, Новотошковського. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что в Донецкой области боевики осуществили обстрел жилого дома в городе Марьинка.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранив одного военного.