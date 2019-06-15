Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии жилой дом

Иллюстративное фото (youtube.com/vice news)

В результате обстрела был разрушен жилой дом

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что в Донецкой области боевики совершили обстрел жилого дома в городе Марьинка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что СЦКК осуществил фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Марьинка пророссийскими боевиками в пятницу, 14 июня, около 5 утра.

"Вооруженные формирования Российской Федерации с направления населенного пункта Александровка осуществили обстрел города Марьинка, применив ствольную артиллерию калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда. В результате попадания двух снарядов существенно поврежден жилой дом, по оценке специалистов строение восстановлению не подлежит", - рассказали в штабе ООС.

Также сообщается, что во время обстрела в доме находились 7 человек.

"Вследствие запрещенного Минскими договоренностями вооружения, члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести", - сообщили в штабе ООС.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток, 14 июня, в результате усиленных обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военный. Вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм